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17:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Козловский готовится к свадьбе и собирается за границу, несмотря на запрет

Виталию Козловскому запрещен выезд за границу до 1 января 2099 года. Такая мера избрана из-за нарушения Козловским авторских прав и постоянным невыполнением судебных решений в пользу Украинской музыкальной издательской группы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Виталий Козловский и его невеста-модель Рамина Эсхакзай готовятся к свадьбе и собираются выехать за границу, несмотря на то, что певцу запрещено покидать пределы страны. Об этом сообщает ТСН.

По словам Козловского, он сделал предложение о женитьбе в свой день рождения — 6 марта. «Просто я понял, что в моей жизни наступил такой этап: или я это делаю сейчас, или я это сделаю еще неизвестно через сколько времени. Этот весомый и, на первый взгляд, сложный, но шаг — и уже сейчас я готовлюсь к празднику» — сказал певец.

Его избранница настаивает на скромной свадьбе. В планах пары — поездка за границу. На вопрос, как влюбленные планируют обойти запрет покидать территорию Украины, Козловский ответил: «Мы работаем над этим вопросом, честным путем переговоров».

Государственная исполнительная служба при Министерстве юстиции запретила Виталию Козловскому выезд за границу до 1 января 2099 года. Такая мера избрана в связи с нарушением Козловским авторских прав и постоянным невыполнением судебных решений в пользу УМИГ — Украинской музыкальной издательской группы.

После того, как певец разорвал отношения со своим предыдущим продюсером Игорем Кондратюком, тот запретил ему исполнять песни из репертуара, созданного за время их сотрудничества.

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