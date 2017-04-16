Домрачева опубликовала шутливое фото семейного обеда и поздравила поклонников с Пасхой

На фото белорусская биатлонистка и ее супруг Уле Эйнар Бьорндален искренне улыбаются, а их маленькая дочь чуть не запустила ноги в папину тарелку.

«Кое-кому уже тоже хочется отведать спагетти… ну хотя бы потоптать ножками… :) Всем хорошего дня!» — шутит Дарья.