Домрачева опубликовала шутливое фото семейного обеда и поздравила поклонников с Пасхой
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева разместила в Instagram смешной снимок семейного обеда.
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева разместила в Instagram смешной снимок семейного обеда.
На фото белорусская биатлонистка и ее супруг Уле Эйнар Бьорндален искренне улыбаются, а их маленькая дочь чуть не запустила ноги в папину тарелку.
«Кое-кому уже тоже хочется отведать спагетти… ну хотя бы потоптать ножками… :) Всем хорошего дня!» — шутит Дарья.
Дочери супружеской пары Ксении Бьорндален 1 апреля исполнилось полгода. В январе Дарья Домрачева впервые после родов участвовала в соревнованиях, а уже в марте заняла третье место в спринте на десятом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
16 апреля в социальных сетях белорусской биатлонистки появилась еще одна публикация. В ней Дарья Домрачева поздравляет своих болельщиков со светлым праздником Пасхи. Добра и душевного тепла желает спортсменка подписчикам.