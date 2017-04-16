Какие традиции соблюдают жители Молдовы на Пасху

Было установлено, что Пасха (православная Пасхалия) празднуется в соответствии с критериями, принятыми на Первом вселенском соборе в Никее (325 год), в первое воскресенье после полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия, но не ранее четвертого апреля. Все православные церкви празднуют пасху по старому стилю, за исключением Финляндской, которая полностью перешла на григорианский календарь (новый стиль).

К пасхальным праздникам христиане красят куриные яйца. Это очень давний обычай. Яйцо считается символом рождения, а в христианской религии — символом возрождения, бессмертия, пробуждения природы.

Обычай красить яйца на Пасху соблюдался нашими предками с самых давних времен. Сначала яйца окрашивали только в красный цвет, но со временем стали использовать и другие цвета. Традиционно для пасхальных яиц использовали только натуральные красители: цветы, листья, плоды и кору деревьев. К сожалению, сегодня некоторые методы окрашивания при помощи природных красителей забыты, на смену пришли химические красители, вредные для здоровья. Наряду с окрашиванием яиц одним цветом практиковалось и украшение пасхальных яиц различными узорами. И сегодня обычай расписывания яиц очень популярен.

В ночь Воскресения верующие отправляются в церковь, где участвуют в религиозной службе и освящают пасхальные угощения — крашеные яйца, пасху, мясные блюда, брынзу и т. д. Блюда, принесенные в церковь в эту ночь, являются символом возрождения и изобилия. У наших предков было принято сохранять горящую свечу, взятую в церкви, до самого дома, принося, таким образом, свет Пасхи.

По возвращении домой, верующие умываются водой, в которую кладут одно красное яйцо, одно белое и серебряную монету, «чтобы весь год быть чистыми, здоровыми, румяными и богатыми».

За пасхальным столом едят освященные блюда, но только после того, как произнесут традиционную формулу: «Христос воскрес», — и получат на нее ответ: «Воистину воскрес». Праздничный стол на Пасху отличает обилие блюд, наличие крашеных яиц, пасхи и т. д. Традиционно на Пасху подают запечённого ягненка. Обычай забивать ягненка на этот праздник пришел из дохристианских времен и посвящён началу периода обновления природы. Пасхальный агнец для христиан является символом Иисуса Христа и его физической смерти.

В старину на Пасху, особенно на второй и третий день, во многих селах устраивали гулянья, танцы, в которых участвовали все жители села. Прежде в пасхальные дни молдаване качались на качелях. Платой за это развлечение служили крашеные яйца. Считалось, что у того, кто покачается на качелях, будет богатый урожай и удача во всем в течение всего года. На второй день Пасхи крестники приходили в гости к крестным родителям с подарками: пасхой, куличами, крашеными яйцами, сладостями.