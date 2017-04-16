ГАИ призывает автомобилистов к предельному вниманию на дорогах
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает автомобилистов к предельному вниманию на дорогах
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает автомобилистов к предельному вниманию на дорогах
«ГАИ Минской области призывает водителей к предельному вниманию, выбору минимальной скорости и строгому соблюдению правил обгона. Особенно осторожными необходимо быть владельцам транспортных средств, на которых уже установлены летние шины», — отметили в ГАИ.
По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от минус 1 градуса до плюс 7 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах прогнозируется гололедица. По республике сохраняется оранжевый уровень опасности.
Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси 17 апреля
Необходимо помнить, что преобладающими видами аварий в данных условиях являются съезды в кювет, опрокидывания и встречные столкновения.