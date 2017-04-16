ГАИ призывает автомобилистов к предельному вниманию на дорогах

«ГАИ Минской области призывает водителей к предельному вниманию, выбору минимальной скорости и строгому соблюдению правил обгона. Особенно осторожными необходимо быть владельцам транспортных средств, на которых уже установлены летние шины», — отметили в ГАИ.

«Белэнерго»: сильный ветер не повлиял минувшей ночью на работу основной сети энергосистемы Беларуси

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от минус 1 градуса до плюс 7 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах прогнозируется гололедица. По республике сохраняется оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси 17 апреля из-за мокрого снега и гололедицыТемпература воздуха ночью составит минус 1−7 градусов. Днем будет от 1 до 7 градусов тепла.

Необходимо помнить, что преобладающими видами аварий в данных условиях являются съезды в кювет, опрокидывания и встречные столкновения.