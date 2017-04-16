Опубликованы уникальные кадры визита звезд российской эстрады в аэропорт Омск-Северный

По словам автора публикации Владимира Королева, на камеру запечатлен 1996 год, а видео снял некто И. Осетров.

На кадрах видно Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Леонида Агутина, Валерия Леонтьева, Наташу Королеву, раздающих автографы обильному числу военных. Периодически в кадрах появляются люди из подтанцовки.

Далее все артисты садятся в Ту-134 и самолет улетает в неизвестном направлении.

С чем был связан визит, пока неизвестно. Автор публикации пока недоступен для комментария. Вполне вероятно визит был связан с 280-летием Омска.