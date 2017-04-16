Омич прокатился на серфе среди льдин Иртыша — видео
Не все омичи готовы ждать открытия пляжного сезона и уже сейчас вовсю используют погодные условия в свое удовольствие.
Не все омичи готовы ждать открытия пляжного сезона и уже сейчас вовсю используют погодные условия в свое удовольствие.
В воскресенье, 16 апреля, дул сильный ветер, чем и воспользовался любитель острых ощущений.
Он прокатился на среди льдин Иртыша на серфе под тягой паруса. Спортсмена случайно снял на видео Роман Леонов и выложил кадры в Сеть.