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20:17 (мск), источник: СуперОмск

Омич прокатился на серфе среди льдин Иртыша — видео

Не все омичи готовы ждать открытия пляжного сезона и уже сейчас вовсю используют погодные условия в свое удовольствие.

В воскресенье, 16 апреля, дул сильный ветер, чем и воспользовался любитель острых ощущений.

Он прокатился на среди льдин Иртыша на серфе под тягой паруса. Спортсмена случайно снял на видео Роман Леонов и выложил кадры в Сеть.

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