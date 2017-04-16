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18:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко показала, как расписывала пасхальные яйца

Народный депутат Надежда Савченко на своей странице в Facebook поздравила украинцев с праздником Пасхи и пожелала мира, добра и счастья.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко похвалилась раскрашиванием пасхальных яиц. Фотографии она опубликовала на своей странице в Facebook.

«С Пасхой! Мира, добра, счастья», — пожелала Савченко украинцам. Савченко показала, как расписывала яйца к Пасхе.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеопоздравление с Пасхой, в котором показал, как собственноручно испек кулич в этом году. Мэр рассказал, что в детстве в их семье куличи пекла бабушка, и это было маленьким чудом для него и его брата Владимира. В этом году Виталий Кличко решил попробовать испечь один из символов Пасхи своими руками под руководством профессионального повара.

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