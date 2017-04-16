Савченко показала, как расписывала пасхальные яйца

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеопоздравление с Пасхой, в котором показал, как собственноручно испек кулич в этом году. Мэр рассказал, что в детстве в их семье куличи пекла бабушка, и это было маленьким чудом для него и его брата Владимира. В этом году Виталий Кличко решил попробовать испечь один из символов Пасхи своими руками под руководством профессионального повара.