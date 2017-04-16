Пасхальные мероприятия в Пермском крае посетили 54 тысячи человек

В Пермском крае мероприятия, посвященные празднованию Пасхи, по данным краевой полиции, посетили более 54 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не было.



Добавим, что в Перми на этом пасхальные мероприятия не закончились.

В понедельник, 17 апреля, в театре оперы и балета им. Чайковского состоится благотворительный концерт «Музыка Воскресения». 18 апреля в Вознесенско-Феодосьевской церкви на ул. Борчанинова, 11 пройдет Пасхальный концерт духовной православной музыки «Песнь Благостных небес».

Завершатся пасхальные мероприятия в городском Дворце культуры им. Солдатова, где 23 апреля состоится Пасхальный фестиваль.