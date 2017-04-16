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20:16 (мск), источник: Новости Перми

Пасхальные мероприятия в Пермском крае посетили 54 тысячи человек

В ночь с 15 на 16 апреля христиане отмечали праздник Пасхи. В храмах, церквях и монастырях состоялись торжественные литургии и крестные ходы. В Перми Пасху продолжат праздновать всю неделю.

Источник: Новости Перми

В Пермском крае мероприятия, посвященные празднованию Пасхи, по данным краевой полиции, посетили более 54 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не было.

Добавим, что в Перми на этом пасхальные мероприятия не закончились.

В понедельник, 17 апреля, в театре оперы и балета им. Чайковского состоится благотворительный концерт «Музыка Воскресения». 18 апреля в Вознесенско-Феодосьевской церкви на ул. Борчанинова, 11 пройдет Пасхальный концерт духовной православной музыки «Песнь Благостных небес».

Завершатся пасхальные мероприятия в городском Дворце культуры им. Солдатова, где 23 апреля состоится Пасхальный фестиваль.

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