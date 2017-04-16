На Пасху Карпаты засыпало снегом
Пасха в Карпатах оказалась заснеженной. В середине апреля там бушует настоящая суровая метель. Об этом сообщили спасатели Черногорского горного
Пасха в Карпатах оказалась заснеженной. В середине апреля там бушует настоящая суровая метель. Об этом сообщили спасатели Черногорского горного
«Христос Воскрес! С Пасхой! Мира, здоровья и Божьей благодати! А у нас Пасха снежная», — добавили спасатели.
Также в Карпатах с 17 апреля обещают обильные осадки — до 51 сантиметра снега.