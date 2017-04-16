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19:53 (мск), источник: РБК - Украина

На Пасху Карпаты засыпало снегом

Пасха в Карпатах оказалась заснеженной. В середине апреля там бушует настоящая суровая метель. Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

«Христос Воскрес! С Пасхой! Мира, здоровья и Божьей благодати! А у нас Пасха снежная», — добавили спасатели.

Также в Карпатах с 17 апреля обещают обильные осадки — до 51 сантиметра снега.

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