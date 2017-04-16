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19:51 (мск), источник: Sputnik.by

Снегопады прошли по Беларуси в воскресенье

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями заснеженных улиц во второй половине апреля.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Снег выпал в воскресенье во многих городах Беларуси, сообщили пользователи соцсетей.

Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками на воскресенье и понедельник из-за возможных снегопадов и гололедицы.

В воскресенье местами в Беларуси выпал снег — в том числе в Витебской области, а также Бресте и ряде других городов Беларуси. Небольшой снег прошел 16 апреля и в белорусской столице.

​Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями выпавшего во второй половине апреля снега: несмотря на прогнозы синоптиков, многие белорусы не верили в то, что на Пасху пойдет снег.

Согласно прогнозу погоды в Беларуси на неделю, прохладно и ветрено будет в республике и на грядущей неделе — небольшое потепление возможно лишь к будущим выходным.

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