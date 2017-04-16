В шести областях Казахстана из-за паводка закрыты дороги
В шести областях Казахстана ограничено движение для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В шести областях Казахстана ограничено движение для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В Акмолинской области
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В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара — Шымкент, 2217−2235 километры. Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арысь. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.
В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах: Акчатау — Агадырь, 90−195 километры. Объезд осуществляется по маршруту Караганда — Аксу — Аюлы — Агадырь. Караганда — Аягоз — Бугаз, 17−217 километры (переливы на 43, 141, 169, 178-м километре), участок от Караганды до Каркаралинска. Бастау — Актау — Темиртау, 1−12 километры, участок от села Бастау до поселка Актау (перелив на 11-м километре).
В Костанайской области в связи с паводковой ситуацией (перелив на 715-м километре) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: Екатеринбург — Алматы, 686−729 километры, участок от поселка Сарыколь до границы СКО. Костанай — Аулиеколь — Сурган, 170−216 километры, участок от села Октябрьское до села Койбагор.
В СКО в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург — Алматы, 729−768 километры. Участок от границы Костанайской области до села Токсан би. На 673-м километре автодороги произошел размыв, в связи с чем введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезкаган -Петропавловск, 671−700 километры, участок от села Токсан би до села Новоишимское.
В связи с поднятием уровня воды в реке
«На участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении.