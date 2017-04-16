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19:40 (мск), источник: Tengrinews

В шести областях Казахстана из-за паводка закрыты дороги

В шести областях Казахстана ограничено движение для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

Источник: Tengrinews

В Акмолинской области из-за переливов на дороге введено ограничение движения для всех видов транспорта на трассе Кокшетау — Атбасар, 40−184 километры, участок от села Зеренда до города Атбасар.

В Восточно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Семей — Кайнар, 8−166 километры, (размыв на 27 километре). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу Семей — Карауыл.

В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара — Шымкент, 2217−2235 километры. Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арысь. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.

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В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах: Акчатау — Агадырь, 90−195 километры. Объезд осуществляется по маршруту Караганда — Аксу — Аюлы — Агадырь. Караганда — Аягоз — Бугаз, 17−217 километры (переливы на 43, 141, 169, 178-м километре), участок от Караганды до Каркаралинска. Бастау — Актау — Темиртау, 1−12 километры, участок от села Бастау до поселка Актау (перелив на 11-м километре).

В Костанайской области в связи с паводковой ситуацией (перелив на 715-м километре) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: Екатеринбург — Алматы, 686−729 километры, участок от поселка Сарыколь до границы СКО. Костанай — Аулиеколь — Сурган, 170−216 километры, участок от села Октябрьское до села Койбагор.

В СКО в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург — Алматы, 729−768 километры. Участок от границы Костанайской области до села Токсан би. На 673-м километре автодороги произошел размыв, в связи с чем введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезкаган -Петропавловск, 671−700 километры, участок от села Токсан би до села Новоишимское.

В связи с поднятием уровня воды в реке Акан-бурулук, произошел перелив через трехпролетный мост на 795-м километре, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург — Алматы, 768−856 километры, участок от села Токсан би до границы Акмолинской области.

«На участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении.

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