В шести областях Казахстана из-за паводка закрыты дороги

В Акмолинской области из-за переливов на дороге введено ограничение движения для всех видов транспорта на трассе Кокшетау — Атбасар, 40−184 километры, участок от села Зеренда до города Атбасар.

В Восточно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Семей — Кайнар, 8−166 километры, (размыв на 27 километре). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу Семей — Карауыл.

В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара — Шымкент, 2217−2235 километры. Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арысь. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.