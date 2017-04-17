Уральский моногород весной: мёртвые фонтаны и «парки ужасов» — фоторепортаж
Экологические субботники откладываются
Экологические субботники откладываются
Начнём с хорошей новости. Два месяца жители
Власти тянули два месяца. Не сказать, что журналисты не били во все колокола. Били даже по темечку, включая корреспондента ИА REGNUM. Ещё 2 апреля пандус был завален снегом и льдом.
Лишь в первых числах апреля пандус вычиcтили. Но было уже поздно: вопросом заинтересовалась прокуратура.
Ещё одна приятность в том, что на Урал, наконец, пришла весна. И на этом хорошие новости для Каменска пока, пожалуй, заканчиваются. Сошедший снег обнажил грязь и неухоженность города. На улицах и аллеях — оттаявший прошлогодний мусор.
Сохранились и длящиеся годами проблемы. Это не работающие со времён распада СССР фонтаны, разбитые скамейки в парках и неприспособленный для мам с колясками мост через железнодорожные пути.
Некоторые места в городе просто опасны для жизни.
Уборка города, которая едва началась, была прервана