Уральский моногород весной: мёртвые фонтаны и «парки ужасов» — фоторепортаж

Каменск-Уральский — третий по величине город Свердловской области. Весну он встретил грязным и неухоженным, о чём и свидетельствуют кадры, сделанные корреспондентом ИА REGNUM.

Начнём с хорошей новости. Два месяца жители Каменска-Уральского требовали от Управления социальной политики, клиентской службы Пенсионного фонда России и администрации Красногорского района, которые расположены в здании по улице Строителей, 27, обеспечить доступность к ним инвалидов-колясочников и мам с колясками, а именно почистить пандус у своего крыльца.

Власти тянули два месяца. Не сказать, что журналисты не били во все колокола. Били даже по темечку, включая корреспондента ИА REGNUM. Ещё 2 апреля пандус был завален снегом и льдом.

Лишь в первых числах апреля пандус вычиcтили. Но было уже поздно: вопросом заинтересовалась прокуратура.

Ещё одна приятность в том, что на Урал, наконец, пришла весна. И на этом хорошие новости для Каменска пока, пожалуй, заканчиваются. Сошедший снег обнажил грязь и неухоженность города. На улицах и аллеях — оттаявший прошлогодний мусор.

Сохранились и длящиеся годами проблемы. Это не работающие со времён распада СССР фонтаны, разбитые скамейки в парках и неприспособленный для мам с колясками мост через железнодорожные пути.

Некоторые места в городе просто опасны для жизни.