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22:55 (мск), источник: 112.ua

ГПСУ усилила меры безопасности, на Пасху несут службу около 9 тыс. пограничных нарядов

В период праздничных дней пограничники обеспечат круглосуточное дежурство ситуативных групп.

Источник: 112.ua

На Пасху усилены меры безопасности на границе Украины, несут службу около 9 тыс. пограничников. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Государственная пограничная служба усилила меры безопасности на границе на время праздников. В частности сегодня на службу по охране государственной границы вышли около 9 тысяч пограничных нарядов.

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Усиленные меры направлены на обеспечение неприкосновенности границы Украины, бесперебойной работы пунктов пропуска, надлежащей безопасности пассажиров, пересекающих государственную границу, недопущение въезда в Украину экстремистски настроенных лиц и ввоза на территорию государства оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора.

Пограничники сотрудничают с представителями Нацполиции, Нацгвардии и ГосЧС. Кроме того, тщательно проверяют документы людей и автомобилей, которые находятся вблизи госграницы.

Чтобы отреагировать в случае необходимости или локализовать конфликты, в пунктах пропуска в праздники ситуативные группы пограничников будут дежурить круглосуточно.

Напомним, безопасность граждан на Пасху также обеспечивают около 23 тыс. правоохранителей, 700 из них — нацгвардейцы, а также около 7 тыс. спасителей.

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