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00:56 (мск), источник: m24.ru

Колонна «Бессмертного полка» пройдет 9 мая от метро «Динамо» до Красной площади

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Москве 9 мая от станции метро «Динамо» до Красной площади. Москвичи смогут получить бесплатную воду по всему маршруту следования. Об этом m24.ru рассказал сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк» Николай Земцов.

Источник: РИА "Новости"

В департаменте региональной безопасности подтвердили, что колонна пройдет в столице в День Победы.

«В этом году “Бессмертный полк” пойдет от станции метро “Динамо” до Красной площади. Начнется шествие в 15:00. Мы ожидаем примерно 700 тысяч-миллион участников. Если придет больше москвичей, чем в прошлом году, акция будет продлена на час-полтора», — сказал Земцов.

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По его словам, в этом году организаторы заметно улучшат музыкальное сопровождение

Военная музыка будет играть для участников по всему пути. В отличие от прошлого года, полевая кухня не будет работать.

«Гораздо востребованнее оказалась вода — ведь москвичи идут под солнцем. Так что они смогут получить воду по всему маршруту следования», — отметил Земцов.

Кроме того, по пути мероприятия разместят экраны, которые будут транслировать Парад Победы.

Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников подтвердил m24.ru, что в День Победы состоится шествие «Бессмертного полка». «Акция пройдет в Москве 9 мая. Заявку на проведение мероприятия мы получили», — уточнил глава ведомства.

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