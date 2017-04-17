Колонна «Бессмертного полка» пройдет 9 мая от метро «Динамо» до Красной площади

«В этом году “Бессмертный полк” пойдет от станции метро “Динамо” до Красной площади. Начнется шествие в 15:00. Мы ожидаем примерно 700 тысяч-миллион участников. Если придет больше москвичей, чем в прошлом году, акция будет продлена на час-полтора», — сказал Земцов.

В департаменте региональной безопасности подтвердили, что колонна пройдет в столице в День Победы.

В Параде Победы в Москве примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов

По его словам, в этом году организаторы заметно улучшат музыкальное сопровождение

По его словам, в этом году организаторы заметно улучшат музыкальное сопровождение

Военная музыка будет играть для участников по всему пути. В отличие от прошлого года, полевая кухня не будет работать.

«Гораздо востребованнее оказалась вода — ведь москвичи идут под солнцем. Так что они смогут получить воду по всему маршруту следования», — отметил Земцов.

Кроме того, по пути мероприятия разместят экраны, которые будут транслировать Парад Победы.

Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников подтвердил m24.ru, что в День Победы состоится шествие «Бессмертного полка». «Акция пройдет в Москве 9 мая. Заявку на проведение мероприятия мы получили», — уточнил глава ведомства.