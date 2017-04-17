Роспотребнадзор зафиксировал резкий спад потребления алкоголя и табака

Источник: AP 2017

Роспотребнадзор подготовил доклад об итогах работы за 2016 год. Из него следует, что в России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. На 24% уменьшилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

С курящими также наблюдалась положительная динамика — распространенность потребления табака среди взрослого населения упала на 39%

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Доклад «Об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2016 году» подписан главой службы Анной Поповой 12 апреля (есть у «Известий»). Он был разослан в федеральные органы исполнительной власти. В Роспотребнадзоре уточнили, что документ был разослан в ведомства «для включения ими своих материалов». Итоговый вариант доклада будет направлен в правительство только в июне, сказали в службе. Из документа следует, что «в результате осуществления Роспотребнадзором комплекса мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем, потребления табака в 2016 году» были достигнуты существенные изменения. Так, на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм, и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

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В докладе также сказано, что на 39% снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения России. При этом в Роспотребнадзоре не смогли уточнить, на основе каких цифр производился расчет. В Минздраве на запрос «Известий» не ответили. Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко напомнила, что, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан» (323-ФЗ), с 2011 года россияне могут попадать на диспансерное наблюдение только с их добровольного информированного согласия. — Когда медицинские организации начали соблюдать эти требования, у нас, естественно, уменьшилось количество больных, которых мы берем на диспансерное наблюдение, поэтому в течение последних нескольких лет идет снижение заболеваемости с диагнозом алкоголизм, — пояснила Татьяна Клименко.

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По ее словам, есть и второй фактор, оказывающий влияние на улучшение статистики. Дело в том, что активизировались правоохранительные структуры, которые систематически направляют запросы в наркологические организации с требованием предоставить им списки людей, состоящих на диспансерном наблюдении. — Когда они получают данные, то сравнивают их со списками людей, у которых есть права на вождение транспортных средств, и в результате лишают их прав, — уточнила Татьяна Клименко, добавив, что эта информация постепенно распространяется среди пациентов — люди реже обращаются за медицинской помощью. Согласно данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взято почти 95 тыс. человек (в 2015 году этот показатель был больше — 103 тыс. человек).

Количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, в 2016-м также уменьшилось — до 1,4 млн человек с почти 1,6 млн человек

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает данные Роспотребнадзора по алкоголизму верными, но при этом добавляет, что «всё, что происходит с диспансерным наблюдением, не имеет прямой корреляции с общим уровнем употребления психоактивных веществ». — Диспансерная группа пациентов — те, кто дошел до врача, получил диагноз. Как правило, это та категория пациентов, которая имеет социальные или криминальные проблемы, — пояснил он.

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