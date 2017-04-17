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01:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснено происхождение самой дальней области Солнечной системы

Шведские и польские астрономы описали формирование облака Оорта — самой удаленной от светила части Солнечной системы. Соответствующее исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics и доступно на сайте arXiv.org.

Источник: AP 2017

Ученые провели компьютерное моделирование, в котором формирование облака Оорта началось во времена, когда Солнце было частью звездного скопления, суммарная масса которого в десять тысяч раз превосходила солнечную.

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Специалисты отследили эволюцию облака Оорта, содержащего около трех тысяч комет, за период в несколько сотен миллионов лет. За это время Солнце взаимодействовало с 20 ближайшими звездами. Всего ученые провели около тысячи симуляций, учитывающих различные параметры орбит небесных тел облака Оорта.

Оказалось, что наибольшие шансы на свое сохранение эта область получила, если первоначально она имела небольшие размеры. Например, если изначально облако Оорта находилось на расстоянии 5−20 тысяч астрономических единиц от Солнца, то, скорее всего, оно быстро бы разрушилось.

Наибольшие шансы на сохранение оказались у облака, большие полуоси орбит комет которого не превосходили трех тысяч астрономических единиц. Ученые полагают, что именно такими параметрами обладало древнее облако Оорта. В противном случае структура, существование которой допускается на окраинах Солнечной системы, до настоящего времени сохранилась лишь частично.

Облако Оорта — гипотетическая область на границе Солнечной системы, внешняя часть которой находится на расстоянии около одного светового года (63,2 тысячи астрономических единиц) от звезды. Считается, что облако служит источником долгопериодических комет и является остатком протопланетного диска.

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