Культурные объекты защитят от посягательства религиозных активистов
Нормы закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей» предлагается распространить на учреждения культуры.
Нормы закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей» предлагается распространить на учреждения культуры.
Этот закон предусматривает административную ответственность для тех, кто нарушает правила поведения в религиозных учреждениях, на территории национальных и исторических памятников, а также в учреждениях культуры.
Фактически, как отмечают «Известия», утвержденная комиссией ОП РФ концепция предполагает распространение норм закона «О защите чувств верующих» на светские объекты.
В нем предлагается выделить на территории страны «социальные пространства с особым статусом — специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».
Соответственно, владельцам или администрации музеев и других учреждений культуры будет разрешено размещать на входе в помещение свод правил, который будет содержать и предупреждение о санкциях за его нарушение (его по сути приравняют к нарушению законодательства).
«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех», — заявил глава комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. По его мнению, спор о том, были оскорблены чувства граждан или нет, неконструктивен. «Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил», — резюмировал он.