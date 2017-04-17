Культурные объекты защитят от посягательства религиозных активистов

Общественно-культурные пространства, включая театры и музеи, подпадут под действие нового закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей», концепцию которого недавно утвердила комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ.

Этот закон предусматривает административную ответственность для тех, кто нарушает правила поведения в религиозных учреждениях, на территории национальных и исторических памятников, а также в учреждениях культуры.

В нем предлагается выделить на территории страны «социальные пространства с особым статусом — специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

Соответственно, владельцам или администрации музеев и других учреждений культуры будет разрешено размещать на входе в помещение свод правил, который будет содержать и предупреждение о санкциях за его нарушение (его по сути приравняют к нарушению законодательства).