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02:55 (мск), источник: Известия

Культурные объекты защитят от посягательства религиозных активистов

Нормы закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей» предлагается распространить на учреждения культуры.

Источник: РИА "Новости"

Общественно-культурные пространства, включая театры и музеи, подпадут под действие нового закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей», концепцию которого недавно утвердила комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ.

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Этот закон предусматривает административную ответственность для тех, кто нарушает правила поведения в религиозных учреждениях, на территории национальных и исторических памятников, а также в учреждениях культуры.

Фактически, как отмечают «Известия», утвержденная комиссией ОП РФ концепция предполагает распространение норм закона «О защите чувств верующих» на светские объекты.

Документ будет направлен в Государственную думу до конца весны

В нем предлагается выделить на территории страны «социальные пространства с особым статусом — специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

Соответственно, владельцам или администрации музеев и других учреждений культуры будет разрешено размещать на входе в помещение свод правил, который будет содержать и предупреждение о санкциях за его нарушение (его по сути приравняют к нарушению законодательства).

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«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех», — заявил глава комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. По его мнению, спор о том, были оскорблены чувства граждан или нет, неконструктивен. «Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил», — резюмировал он.

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