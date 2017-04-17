К первомайской демонстрации готовятся в Приморском крае
Праздничное шествие вновь пройдет по Золотому мосту.
Праздничное шествие вновь пройдет по Золотому мосту.
К главной первомайской демонстрации готовятся жители Владивостока, сообщает «МК во Владивостоке» со ссылкой на
Жители Владивостока традиционно пройдут по Золотом мосту, улицам Суханова, Уборевича, Светланской, шествие завершится на Площади Борцов за власть Советов. Маршрут остался неизменным, в сравнении с прошлым годом.
Предприятия и учреждения региона могут подать заявку на участие в Первомайской демонстрации, направив обращения в краевые департаменты своей отрасли. Заявки принимает и организатор демонстрации — департамент культуры Приморского края. В каждой заявке необходимо указать название организации, количество участников шествия и контактные данные ответственного лица. В случае, если у организации есть собственная атрибутика, нужно сообщить об этом. Все желающие смогут присоединиться к шествию в день праздника. Волонтеры помогут войти в праздничную колонну.
Напомним, в прошлом году в шествии приняли участие 55 тысяч жителей Приморского края.