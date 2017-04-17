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03:04 (мск), источник: АиФ Владивосток

К первомайской демонстрации готовятся в Приморском крае

Праздничное шествие вновь пройдет по Золотому мосту.

К главной первомайской демонстрации готовятся жители Владивостока, сообщает «МК во Владивостоке» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Колонны традиционно пройдут по Золотому мосту. Об этом стола известно на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию Дня весны и труда под председательством вице-губернатора Приморского края Ильи Ковалева.

Жители Владивостока традиционно пройдут по Золотом мосту, улицам Суханова, Уборевича, Светланской, шествие завершится на Площади Борцов за власть Советов. Маршрут остался неизменным, в сравнении с прошлым годом.

Предприятия и учреждения региона могут подать заявку на участие в Первомайской демонстрации, направив обращения в краевые департаменты своей отрасли. Заявки принимает и организатор демонстрации — департамент культуры Приморского края. В каждой заявке необходимо указать название организации, количество участников шествия и контактные данные ответственного лица. В случае, если у организации есть собственная атрибутика, нужно сообщить об этом. Все желающие смогут присоединиться к шествию в день праздника. Волонтеры помогут войти в праздничную колонну.

Напомним, в прошлом году в шествии приняли участие 55 тысяч жителей Приморского края.

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