На выходных во Владивостоке зафиксировали температурный рекорд

Владивосток, 17 апреля, PrimaMedia.

Рекорд одной даты установили положительные температуры в субботу, 15 апреля, составив +21,5°С. В этом году 15 апреля оказалось самым теплым за всю историю метеоизмерений во Владивостоке с 1949 года, когда был зафиксирован предыдущий максимум, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— Для каждой даты отмечаются самые высокие температуры и низкие температуры, и наибольшая 15 апреля до этого года во Владивостоке была зафиксирована в 1949 году. Тогда столбик термометра поднялся до +17,4°C. В прошедшую субботу температура составила +21,5°C, — пояснил начальник пресс-службы Примгидромета Виктор Чулков.

Он добавил, что в целом по краю в выходные тоже было тепло, особенно в субботу — в отдельных районах температура поднялась до +26°C.

В понедельник днем во Владивостоке осадков не ожидается, температура воздуха составит +6…8°С, вечером вероятен дождь с порывами ветра до 20−22 м/с.