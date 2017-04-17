Котел, в котором сварит уху Шпорт, проверили на прочность

В Хабаровске в тестовом режиме сварили уху в специально созданном котле объемом 2,3 тыс литров, сообщает СИ Rigma.info со ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, в парковой зоне стадиона имени Ленина 24—25 июня пройдет выставка-ярмарка «Наш выбор 27». По масштабам она крупнейшей в истории Хабаровского края. Планируется, что в ней примут участие большинство краевых производителей, всего в регионе их около 300.

Одной из главных особенностей станет приготовление губернаторской ухи. Для рыбного блюда сделали котел на 2,3 тыс литров. Наверх поварам придется подниматься по двум лестницам.

Сегодня состоялась тестовая варка ухи для того, чтобы посмотреть, как «ведёт» себя котёл и просчитать риски с точки зрения безопасности.

«Для нас было важно провести хронометраж приготовления бульона. Приготовление ухи — это целая спецоперация. Мы расположим также восемь полевых кухонь объёмом по 150 литров. В общей сложности у нас будет 3125 литров приготовленной ухи. Так мы идём на два показателя по установлению рекорда — по количеству одновременно накормленных людей — 12,5 тыс жителей Хабаровского края и по приготовленному объёму. По нашим расчётам время отпуска одной порции составит 15 секунд. За одну минуту уху получат 60 человек, за час мы намерены обслужить 3,6 тыс человек», — рассказал председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Крецу.