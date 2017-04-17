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03:37 (мск), источник: RIGMA.INFO

Котел, в котором сварит уху Шпорт, проверили на прочность

Хабаровский край пойдет на рекорд по приготовлению рыбного бульона.

В Хабаровске в тестовом режиме сварили уху в специально созданном котле объемом 2,3 тыс литров, сообщает СИ Rigma.info со ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, в парковой зоне стадиона имени Ленина 24—25 июня пройдет выставка-ярмарка «Наш выбор 27». По масштабам она крупнейшей в истории Хабаровского края. Планируется, что в ней примут участие большинство краевых производителей, всего в регионе их около 300.

Одной из главных особенностей станет приготовление губернаторской ухи. Для рыбного блюда сделали котел на 2,3 тыс литров. Наверх поварам придется подниматься по двум лестницам.

Сегодня состоялась тестовая варка ухи для того, чтобы посмотреть, как «ведёт» себя котёл и просчитать риски с точки зрения безопасности.

«Для нас было важно провести хронометраж приготовления бульона. Приготовление ухи — это целая спецоперация. Мы расположим также восемь полевых кухонь объёмом по 150 литров. В общей сложности у нас будет 3125 литров приготовленной ухи. Так мы идём на два показателя по установлению рекорда — по количеству одновременно накормленных людей — 12,5 тыс жителей Хабаровского края и по приготовленному объёму. По нашим расчётам время отпуска одной порции составит 15 секунд. За одну минуту уху получат 60 человек, за час мы намерены обслужить 3,6 тыс человек», — рассказал председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Крецу.

Ассоциация рестораторов края проведет конкурс среди ведущих поваров, дополнительно будут отобраны пять шеф-поваров, которые займутся разработкой технологических карт, заготовкой продуктов и контролем технологического процесса.

На приготовление бульона потребуется пять видов рыбы — касатка, карась, ленок, таймень и сазан, а на уху пойдут и осетровые промышленного производства. В приготовлении примет участие губернатор края Вячеслав Шпорт.

Когда уха поспеет, всех гостей пригласят за один большой деревянный 26-метровый стол.

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