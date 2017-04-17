Стартовали продажи льготных авиабилетов на внутренние маршруты в Хабаровском крае
Приобрести их смогут пенсионеры и молодежь.
Приобрести их смогут пенсионеры и молодежь.
Хабаровск, 17 апреля, AmurMedia.
Сегодня КГУП «Хабаровские авиалинии» открывает продажу льготных авиабилетов. В этом году данная программа на краевых маршрутах стартовала на месяц раньше, чем обычно, сообщили ИА AmurMedia в
Условия покупки льготного билета такие же, как и по федеральной программе субсидирования авиаперевозок в западную часть страны. На скидку в 50% имеют право граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также один сопровождающий
Программа распространяется на 12 маршрутов из Хабаровска в Охотск, Нелькан, Аян, Чумикан,