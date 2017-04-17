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04:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Стартовали продажи льготных авиабилетов на внутренние маршруты в Хабаровском крае

Приобрести их смогут пенсионеры и молодежь.

Хабаровск, 17 апреля, AmurMedia.

Сегодня КГУП «Хабаровские авиалинии» открывает продажу льготных авиабилетов. В этом году данная программа на краевых маршрутах стартовала на месяц раньше, чем обычно, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Условия покупки льготного билета такие же, как и по федеральной программе субсидирования авиаперевозок в западную часть страны. На скидку в 50% имеют право граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также один сопровождающий ребенка-инвалида. Рейсы будут выполняться с 1 мая по 30 сентября 2017 года.

Программа распространяется на 12 маршрутов из Хабаровска в Охотск, Нелькан, Аян, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Херпучи, Советскую Гавань и др. Например, стоимость перелета для льготника из Хабаровска в Охотск составит 6 325 руб., в Николаевск-на-Амуре — 4 679 руб. в одну сторону. Подробнее с тарифами и расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте «Хабаровских авиалиний».

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