Более ста жалоб на запах нефтепродуктов поступило от хабаровчан за прошедшие сутки

Хабаровчане продолжают жаловаться на запах нефтепродуктов в воздухе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на единую городскую диспетчерскую службу (ЕДДС).

Напомним, что в конце прошлой недели после жалоб хабаровчан на неприятный запах специалисты зафиксировали превышение концентраций ряда химических веществ в воздухе краевой столицы. Так, в два раза была превышена концентрация ароматических углеводородов — бензола и его производных ксилола и толуола. Кроме того, отмечалось превышение концентрации хлорида водорода, диоксида серы, формальдегида, меркаптана и аммиака.

Губернатор поручил профильным службам найти причину химического запаха в Хабаровске, однако сделать это пока не удалось.

«За прошлые сутки поступило около сотни звонков. Вчерашним утром на запах нефтепродуктов жаловались жители Центрального, Железнодорожного и части Индустриального района (Слободская, Блюхера), а в вечернее время — Кировского и Краснофлотского районов. Со сменой ветра меняется и район, где люди ощущают этот запах. Обращения продолжают поступать и сейчас», — сообщила начальник смены единой городской диспетчерской службы Ирина Чугарина.

Сотрудник ЕДДС уточнила, что всплески таких обращений служба фиксирует уже на протяжении полугода.

Ранее портал «Губерния» сообщал, что на запах химикатов хабаровчане жаловались в начале февраля. Прокуратура назвала ответственного за химические «ароматы»: по данным ведомства, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» незаконно осуществляло выброс загрязняющих веществ в атмосферу из источника, который не учитывался при выдаче разрешительной документации.

В то же время газовики опровергли эту информацию. Как сообщили в компании, на объектах предприятия не производится выбросов в атмосферу, которые могли бы привести к появлению неприятного запаха.