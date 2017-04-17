На Байкале начал работу второй кластер нейтринного телескопа
На Байкале закончено развертывание второго кластера нейтринного телескопа
На Байкале закончено развертывание второго кластера нейтринного телескопа
Об этом 14 апреля 2017 года сообщает
Проектирование нейтринного телескопа на Байкале началось в 2010—2011 годах. Его предназначение — регистрация слабых вспышек света (черенковского излучения), которые возникают в результате взаимодействия нейтрино — частиц, приходящих из космоса, с водой. Эти частицы являются уникальным носителем информации о вселенной высоких энергий, о том, что происходит внутри Вселенной. В течение пяти лет велась разработка основных структурных элементов установки — это оптические детекторы, электроника
«В целом установка будет состоять из таких больших и самостоятельных структурных единиц, которые называются кластерами. Кластер — это восемь так называемых гирлянд с оптическими детекторами, — рассказал директор НИИ прикладной физики профессор Николай Буднев. — Сама гирлянда устроена так: на дне лежит груз весом примерно 600 кг, к нему закреплен трос, на нем в диапазоне глубин от 700 до 1300 м располагаются оптические детекторы. Естественно, всё это соединено кабелями, сигналы собираются в электронные подводные блоки. Дальше информация передается по оптическим кабелям на берег».
Установка будет строиться в два этапа. На первом — к 2021 году — 12 кластеров. Основную долю финансирования взял на себя Объединённый институт ядерных исследований в Дубне — по 5 миллионов долларов в год. Следующий этап включает в себя развертывание 27 кластеров, однако на сегодняшний день точной информации по финансированию и срокам строительства такого расширения нейтринного телескопа
Ввод в эксплуатацию второго кластера позволяет получать существенно большее количество экспериментальных данных. Отметим, что их ученые начали получать с вводом первой гирлянды (первый кластер строился последовательно, гирлянды опускались в Байкал поочередно). Однако объём полученных данных, по словам Николая Буднева, долгое время не позволял «строить на них
Работу над проектом нейтринного телескопа ведет крупная международная коллаборация, основными участниками в которой выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), ИГУ и МГУ.
«Все детекторы находятся в воде на тросах, соответственно они смещаются под действием течений. Нам же для реконструкции событий нужно знать положение каждого из них с точностью порядка 10 см. Мы занимаемся созданием такой акустической системы, которая контролирует их местоположение. Второе — мы участвуем в подготовке всех кабелей и глубоководных разъемов, а это чрезвычайно ответственная сфера. Также мы занимаемся контролем состояния водной среды Байкала, нам нужно знать гидрооптические, гидрофизические характеристики воды, чтобы правильно восстанавливать данные. Плюс сейчас создана группа студентов, которая готовится к обработке данных. Естественно, большая группа сотрудников НИИ прикладной физики ИГУ участвует в работах по развертыванию установки. Представители ИГУ работают как дежурные операторы в период сбора данных», — сказал Николай Буднев.