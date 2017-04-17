Пермяков ждет пасмурная и дождливая рабочая неделя
В ночное время суток температура будет опускаться до -9 градусов.
В ночное время суток температура будет опускаться до -9 градусов.
Дождливая и пасмурная рабочая неделя ожидает пермяков. По данным синоптиков, в ночное время суток температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Самой холодной станет ночь четверга — столбик термометра опустится до -9 градусов.
В понедельник, 17 апреля воздух прогреется до +5 градусов, аналогичная погода ожидается и во вторник, 18 апреля. Уже со среды ожидается похолодание — до +3 градусов.
Потепление придет к выходным — в воскресенье синоптики прогнозируют до +7 градусов.