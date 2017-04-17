Маленькие красноярцы выбрали мэра города
2 апреля в детском городе профессий «Чадоград» состоялись первые выборы мэра. На протяжении месяца ребята выполняли задания, готовили предвыборную кампанию, записывали видеообращение к избирателям.
2 апреля в детском городе профессий «Чадоград» состоялись первые выборы мэра. На протяжении месяца ребята выполняли задания, готовили предвыборную кампанию, записывали видеообращение к избирателям.
В итоге был выбран мэр города и члены городского совета —
Также «чиновники» детского города профессий «Чадоград» будет получать «зарплату» за свою работу.
Специалисты отметили, что такая форма социальной активности формирует у детей понятие о гражданском обществе, его институтах и формах коммуникации через реализацию личного и командного проекта. Дети учатся использовать социальные, предпринимательские, информационные технологии для создания проекта, решающего конкретные задачи города профессий.
Теперь выборы мэра и членов городского совета будут проходить в детском городе профессий «Чадоград» ежегодно.