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05:08 (мск), источник: Newslab.ru

Маленькие красноярцы выбрали мэра города

2 апреля в детском городе профессий «Чадоград» состоялись первые выборы мэра. На протяжении месяца ребята выполняли задания, готовили предвыборную кампанию, записывали видеообращение к избирателям.

В итоге был выбран мэр города и члены городского совета — сити-менеджер (заместитель мэра), министр культуры, министр финансов, министр автотранспорта и министр по чрезвычайным ситуациям. Теперь победители будут реализовывать свои идеи и программы, которые запланировали во время предвыборной кампании. Мероприятия, проекты по усовершенствованию города профессий будут реализованы в течение года.

Также «чиновники» детского города профессий «Чадоград» будет получать «зарплату» за свою работу.

Специалисты отметили, что такая форма социальной активности формирует у детей понятие о гражданском обществе, его институтах и формах коммуникации через реализацию личного и командного проекта. Дети учатся использовать социальные, предпринимательские, информационные технологии для создания проекта, решающего конкретные задачи города профессий.

Теперь выборы мэра и членов городского совета будут проходить в детском городе профессий «Чадоград» ежегодно.

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