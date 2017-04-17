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05:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск придут дожди с сильным ветром

Сухая погода ожидается только в субботу.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Наступившая неделя в Красноярске ожидается ветреной и дождливой. Такие данные приводит портал Gismeteo.ru.

В понедельник, 17 апреля, температура воздуха составит +15°C. Небо закроет тучами и пройдет дождь. Скорость ветра — до 7 м/с.

Во вторник похолодает до +10°C. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и пасмурное небо. Ветер ненамного стихнет — до 6 м/с. Такая же погода ожидается и в среду, при этом скорость ветра возрастет до 8 м/с.

В четверг Красноярск накроет ливень. Столбик термометра поднимется до +11°C, а ветер стихнет до 7 м/с.

Пятница станет самым прохладным днем недели — воздух охладится до +8°C. Малооблачно, небольшой дождь. Ветер средний, до 5 м/с.

Выходные в Красноярске ожидаются сухими — небольшой дождь пройдет лишь в воскресенье. Конец недели станет самым теплым за последнее время — температура поднимется до +18°C. При этом ночью в субботу прогнозируются заморозки до -2°C.

Дождливая и пасмурная погода продержится в городе до конца апреля. Синоптики прогнозируют прекращение осадков ближе к первомайским праздникам.

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