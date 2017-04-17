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05:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Минздрав Хабаровского края: пациентам поликлиники № 1 придется потерпеть

Сейчас специалистами выявляются причины оргромных утренних столпотворений в медучреждении, а устранить их планируют до конца года.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 апреля, AmurMedia.

Министерство здравоохранения Хабаровского края планирует решить проблему с огромными очередями в краевой поликлинике № 1 во второй половине 2017 года. Пока только ведется работа по поиску источников ежедневных утренник столпотворений в фойе медучреждения, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела организации первичной медика санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Хабаровского края Владислав Ходжер.

— Сейчас пока говорить о полновесном плане немножко преждевременно. В данный момент у нас проводятся проверочные мероприятия, цель которых — адресовать для себя перечень необходимых мер и определить круг источников проблемы. Но мы уже можем сделать предположение об источниках проблемы. Краевая поликлиника № 1 не участковая, а консультативно-диагностическая. Прием там ведут узкие специалисты, которые принимают людей по направлениям от врачей с поликлиник по месту жительства. Собственно регулировать поток пациентов — задача именно самой первой краевой поликлиники. Делаться это должно путем квотирования выдачи направлений на обследование, — сообщил Владислав Ходжер.

По заверению сотрудника министерства здравоохранения Хабаровского края, в случае, если удастся наладить правильную работу между поликлиниками по месту жительства и консультативно диагностическими центрами, очереди удастся сократить. Тем самым Владислав Ходжер подтверждает слова заведующего поликлиникой № 1 Дмитрия Зайчика о том, что проблема столпотворения в медучреждении связана с злоупотреблением врачами региональных медучреждений перенаправлениями пациентов в краевую поликлинику, когда людей можно было бы осмотреть и на месте.

Но при этом Владислав Ходжер напомнил, что в краевой поликлинике работают узконаправленные специалисты, без консультации которых порой не обойтись. Поэтому в Хабаровск, за высококвалифицированной помощью, все равно будут прибывать жители других поселений.

Небольшие реформы затронут и регистратуру краевой поликлиники № 1. По словам Владислава Ходжера, представленные нововведения позволят значительно сократить поток пациентов.

— Я был с проверкой в конце прошлой недели, и увидел, как работает регистратор и электронная очередь. Пациенты идут не хаотично, а по талонам. При этом есть моменты, которые возможно отрегулировать. Нужно четче задать ритм работы регистратуры. Когда мы закончим с проверкой, нами будут разработаны поручения не только для краевой поликлиники № 1, но и для поликлиник по месту жительства. Постепенно внедрив все эти наши предложения, мы получим эффект, — добавил Владислав Ходжер.

И если все пойдет по плану, то эффект от всех нововведений будет достигнут уже в 2017 году.

— Мы понимаем, что имеется социальная напряженность, связанная с длинными очередями, и мы не можем растягивать эту проблему, — подытожил Владислав Ходжер.

Напомним, длинные очереди в краевой поликлинике № 1 еще на долго запомнятся многим хабаровчанам и гостям города, решившим попасть на прием к врачу. Некоторые люди вынуждены занимать очередь еще рано утром, а по открытию, в фойе поликлиники образуется масштабное столпотворение.

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