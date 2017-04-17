Мощнейший паводок приближается к Новосибирску весной-2017

К паводку в регионе начали готовиться заранее, ведь, по предварительным оценкам, в этом году он будет одним из самых сильных за последнее время. Росгидромет включил Новосибирск в семерку регионов России, где прогнозируют экстремальные условия прохождения паводка. Насколько область готова к встрече с большой водой, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор Виктор Орлов. — Виктор Викторович, к нынешнему паводку власти начали готовиться раньше, чем обычно. Все ли успели?



— Сейчас мы на финишной прямой. В практической фазе подготовки к паводку выполнен большой комплекс превентивных мероприятий: расчистка русел рек и водопропускных сооружений, плановый ремонт гидротехнических сооружений и проверка их готовности, распиловка льда на затороопасных участках, начались ледововзрывные работы. Улучшено оснащение аварийно-спасательных формирований. В этом году ликвидирована дамба, ранее угрожавшая подтоплением жилым домам и садовым обществам на территории Искитима.

Также в регионе создана комплексная система экстренного оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Громкоговорителями охвачены садовые общества Новосибирска, регулярно попадающие в зону подтопления. Так, дополнительно в городе установлены два гидропоста: один непосредственно у плотины ГЭС, второй — в районе Бугринского моста. Это дает возможность при достижении опасных отметок оперативно предупредить дежурные службы города о повышении уровня воды и своевременно проинформировать население. Более того, предусмотрено автоматизированное оповещение — при резком подъеме воды система срабатывает автоматически, получив сигнал с датчика.



— В последние недели прогнозы насчет начала и силы паводка отличались. У синоптиков были свои прогнозы, у властей свои. На сегодняшний день как складывается ситуация?



— В связи с обильно выпавшими осадками в осенне-зимний период 2016—2017 годов в регионе сформировались условия, негативно влияющие на прохождение паводка. С учетом прогноза Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при наихудшем сценарии развития обстановки в зоне возможного подтопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы.

Исходя из прогноза по притоку в Обское водохранилище, с высокой степенью вероятности могут быть подтоплены садовые общества в Первомайском, Советском и Кировском районах города