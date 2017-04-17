Мощнейший паводок приближается к Новосибирску весной-2017
На прошлой неделе в нашей области был введен режим чрезвычайной ситуации. Причина — начало паводка и угроза подтопления нескольких населенных пунктов.
На прошлой неделе в нашей области был введен режим чрезвычайной ситуации. Причина — начало паводка и угроза подтопления нескольких населенных пунктов.
К паводку в регионе начали готовиться заранее, ведь, по предварительным оценкам, в этом году он будет одним из самых сильных за последнее время.
Росгидромет включил Новосибирск в семерку регионов России, где прогнозируют экстремальные условия прохождения паводка. Насколько область готова к встрече с большой водой, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области
— Виктор Викторович, к нынешнему паводку власти начали готовиться раньше, чем обычно. Все ли успели?
— Сейчас мы на финишной прямой. В практической фазе подготовки к паводку выполнен большой комплекс превентивных мероприятий: расчистка русел рек и водопропускных сооружений, плановый ремонт гидротехнических сооружений и проверка их готовности, распиловка льда на затороопасных участках, начались ледововзрывные работы. Улучшено оснащение
Громкоговорителями охвачены садовые общества Новосибирска, регулярно попадающие в зону подтопления. Так, дополнительно в городе установлены два гидропоста: один непосредственно у плотины ГЭС, второй — в районе Бугринского моста. Это дает возможность при достижении опасных отметок оперативно предупредить дежурные службы города о повышении уровня воды и своевременно проинформировать население. Более того, предусмотрено автоматизированное оповещение — при резком подъеме воды система срабатывает автоматически, получив сигнал с датчика.
— В последние недели прогнозы насчет начала и силы паводка отличались. У синоптиков были свои прогнозы, у властей свои. На сегодняшний день как складывается ситуация?
— В связи с обильно выпавшими осадками в
Исходя из прогноза по притоку в Обское водохранилище, с высокой степенью вероятности могут быть подтоплены садовые общества в Первомайском, Советском и Кировском районах города
Это прежде всего «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик», «Молодость», «Дорожник», «Театральный», «Здоровье».
Паводок у нас ориентировочно будет проходить по среднегодовым значениям — по 30 июня, с учетом прохождения первой и второй волны. Мы ожидаем в конце второй и в начале третьей декады апреля активное снеготаяние практически по всем рекам в Новосибирской области. В Барнауле идет подъем уровня воды, начинается период ледохода на Оби. Аналогично — по реке Иня.
— Совсем недавно на площади Ленина спасатели устроили большой смотр техники. Какие новинки в этом году появились у МЧС для борьбы с большой водой?
— С учетом недоработок в прошлых годах мы наращивали свои технические возможности, чтобы бороться с последствиями паводка. Были приобретены дополнительно водооткачивающие устройства. У каждой группы теперь будет беспилотный летательный аппарат, необходимый для оперативной оценки обстановки. Проводится дооснащение аварийных бригад в муниципальных образованиях. По решению руководства области на эти цели дополнительно выделены финансовые средства.
— Одна из крайних мер — эвакуация людей. В случае обострения ситуации где планируете разместить новосибирцев?
— Для этого подготовлены 27 пунктов временного размещения, которые могут вместить более 20 тысяч человек. В готовности к отправке в места, где прогнозируются подтопления населенных пунктов, находятся все оперативные группы. Они будут оказывать помощь органам местного самоуправления в проведении мероприятий по защите населения и минимизации последствий в случае подъема уровня воды в реках выше критических отметок, а также каждому попавшему в беду жителю.
— Прогнозы, мягко говоря, не самые утешительные. Хватит ли сил у наших спасателей?
— Мы готовились к худшему развитию событий. Уровень воды в Оби может достигать 405 сантиметров при критической отметке в 360 сантиметров. Территориальная подсистема РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — Прим. редакции) Новосибирской области обладает мощной группировкой сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий: более 10 тысяч человек, 1900 единиц техники, 100 плавсредств. В общем, есть все необходимое, чтобы уверенно и без потерь противостоять стихии.
ДОСЬЕ
Виктор Орлов в 1995 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты, в 2012-м — Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского.
В 2015 году руководил проведением работ по ликвидации последствий подтопления дачных обществ в Первомайском и Советском районах Новосибирска, а также в Новосибирском районе.
С 8 мая 2015 года — начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 15 от 14 апреля 2017 года.