Минтруд Башкирии напомнил о дополнительных выходных в мае

Представители министерства труда Башкирии напомнили о порядке выходных и сокращенных дней в мае 2017 года.

Так, выходными будут 1 и 9 мая — праздник весны и День Победы. Отдыхать россияне будут и в понедельник 8 мая. Таким образом, для сотрудников, работающих по традиционной пятидневке, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая, а также 6, 7, 8 и 9 мая. Продолжительность рабочих дней 28 апреля и 5 мая не сокращается.

Минтруд Башкирии напоминает жителям региона о том, что официальные праздничные дни не входят в число дней отпуска.