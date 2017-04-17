Студентка из Иркутска предложила штрафовать дальнобойщиков за нарушение режима сна
Она пришла к такому выводу после практики в Осетровском речном порту.
Она пришла к такому выводу после практики в Осетровском речном порту.
Магистрантка первого курса Иркутского национального исследовательского технического университета Евгения Мазуренко на девятой всероссийской
Для доставки грузов из
«Из-за отсутствия вышек связи водители, попавшие в критическую ситуацию, не могут своевременно сообщить об этом руководству. В результате автоколонна прекращает движение, груз простаивает, а водители вынуждены ждать помощи на 45-градусном морозе», — подчеркнула магистрантка.
Отметим, что по итогам практики Евгения Мазуренко получила предложение о работе в речном порту
Еще одно интересное исследование провел магистрант группы ЛМБм-16−1 Юрий Мещеряков. Под руководством заведующего кафедрой Сергея Колганова он разработал систему повышения качества транспортного обслуживания в иркутском микрорайоне «Луговое». Магистрант организовал социальный опрос для жителей микрорайона. Его результаты показали, что гражданам приходится тратить много времени в ожидании автобусов и по пути на остановку. Для комфорта местных жителей магистрант предложил увеличить протяженность автобусных маршрутов, соединяющих «Луговое» с остальной частью Иркутска. Таким образом, водители общественного транспорта не будут разворачиваться возле остановки у Култукского тракта, а смогут проехать по всей территории микрорайона. Также он считает необходимым заменить существующие модели автобусов на более современные.
Всего на секции «Транспортные системы городов и менеджмент на транспорте» было представлено 16 докладов. Все они опубликованы в сборнике