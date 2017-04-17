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05:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Студентка из Иркутска предложила штрафовать дальнобойщиков за нарушение режима сна

Она пришла к такому выводу после практики в Осетровском речном порту.

Источник: IrkutskMedia.ru

Магистрантка первого курса Иркутского национального исследовательского технического университета Евгения Мазуренко на девятой всероссийской научно-технической конференции «Авиамашиностроение и транспорт Сибири» предложила штрафовать дальнобойщиков за нарушение режима сна. К такому выводу она пришла после практики в ОАО «Осетровский речной порт» в Усть-Куте. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе вуза.

Для доставки грузов из Усть-Кута до поселков Витим, Пеледуй, городов Мирный и Ленск, месторождений Верхнечонское и Талаканское применяется наземный и речной транспорт. Летом товары поставляют по реке Лена, а в холодное время года для этих целей используют ледовые переправы и автозимники. Изучив особенности грузоперевозок в Усть-Куте, магистрантка выявила несколько серьезных проблем. Например, несоблюдение техники безопасности, игнорирование «дальнобойщиками» режима сна нередко приводит к авариям и потере груза стоимостью в несколько миллионов рублей. Евгения Мазуренко предлагает штрафовать водителей, проводить профилактические мероприятия с участием специалистов по найму персонала ОАО «Осетровский речной порт». Кроме того, в местах зимней навигации, необходимо установить вышки связи.

«Из-за отсутствия вышек связи водители, попавшие в критическую ситуацию, не могут своевременно сообщить об этом руководству. В результате автоколонна прекращает движение, груз простаивает, а водители вынуждены ждать помощи на 45-градусном морозе», — подчеркнула магистрантка.

Отметим, что по итогам практики Евгения Мазуренко получила предложение о работе в речном порту Усть-Кута. Приступить к исполнению трудовых обязанностей она планирует летом 2017 года.

Еще одно интересное исследование провел магистрант группы ЛМБм-16−1 Юрий Мещеряков. Под руководством заведующего кафедрой Сергея Колганова он разработал систему повышения качества транспортного обслуживания в иркутском микрорайоне «Луговое». Магистрант организовал социальный опрос для жителей микрорайона. Его результаты показали, что гражданам приходится тратить много времени в ожидании автобусов и по пути на остановку. Для комфорта местных жителей магистрант предложил увеличить протяженность автобусных маршрутов, соединяющих «Луговое» с остальной частью Иркутска. Таким образом, водители общественного транспорта не будут разворачиваться возле остановки у Култукского тракта, а смогут проехать по всей территории микрорайона. Также он считает необходимым заменить существующие модели автобусов на более современные.

Всего на секции «Транспортные системы городов и менеджмент на транспорте» было представлено 16 докладов. Все они опубликованы в сборнике научно-исследовательских работ конференции «Авиамашиностроение и транспорт Сибири».

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