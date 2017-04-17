Общественные слушания по строительству ГЭС в Монголии пройдут в Иркутской области 16—18 мая

Как сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН, состоится обсуждение технического задания на разработку региональной экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». Планируется, что к обсуждению специалисты Лимнологического института СО РАН и Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН подготовят экспертные заключения.

Напомним, Монголия намерена построить несколько гидроэлектростанций в бассейне Селенги, самого крупного притока Байкала. Для реализации проектов планируется привлечь средства Всемирного банка. По мнению ученых СО РАН, более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на Селенге могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и Байкала. Еще 35% не поддаются прогнозу до момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений. Согласно требованиям Всемирного банка, чтобы проект получил финансирование, он должен пройти обсуждение в районах России, потенциально попадающих под его влияние. Ранее аналогичные общественные консультации состоялись в Бурятии, в массе своей жители прибрежных районов высказались резко против проектов ГЭС в Монголии.

Перед слушаниями жители Иркутской области могут ознакомиться с сопроводительными документами, представленными монгольской стороной: Предварительная повестка и сопроводительные документы для общественных консультаций. Вопросы можно адресовать в ИНЦ СО РАН: isc@isc.irk.ru.