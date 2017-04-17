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08:11 (мск), источник: dostup1.ru

«Крышу унесло»: шквалистый ветер обрушился на Челябинскую область

МЧС распространяет штормовое предупреждение.

Неделя начнется для жителей Челябинской области с потепления и шквалистого ветра — МЧС распространяет штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 апреля, в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20−25 м/с. Шквалом сносит плохо закрепленные конструкции, вывески и может ломать рекламные щиты. Это создает опасность для находящихся рядом людей и автомобилей. Гражданам рекомендуют обходить шаткие строения и деревья, закрыть окна и убрать с балконов хозяйственные принадлежности.

Так, в Троицке (Челябинская область) в районе поселка ГРЭС накануне ветром снесло крышу одноэтажного строения. По предварительным данным, никто не пострадал.

А в Магнитогорске на улице Ручьева при порыве ветра на автомобиль упал дорожный знак. Хозяин машины намерен судиться.

По данным Челябинского ЦГМС, воздух в регионе днем прогреется до плюс 16-и градусов, возможны осадки в виде дождя. В Челябинске ожидается 12−14 градусов тепла и переменная облачность.

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