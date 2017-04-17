«Крышу унесло»: шквалистый ветер обрушился на Челябинскую область

Неделя начнется для жителей Челябинской области с потепления и шквалистого ветра — МЧС распространяет штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 апреля, в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20−25 м/с. Шквалом сносит плохо закрепленные конструкции, вывески и может ломать рекламные щиты. Это создает опасность для находящихся рядом людей и автомобилей. Гражданам рекомендуют обходить шаткие строения и деревья, закрыть окна и убрать с балконов хозяйственные принадлежности.

Так, в Троицке (Челябинская область) в районе поселка ГРЭС накануне ветром снесло крышу одноэтажного строения. По предварительным данным, никто не пострадал.