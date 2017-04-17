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05:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Огромный скалодром вместо ночного клуба открывают в Иркутске

На месте бывшего клуба «Панорама» в Иркутске 23 апреля 2017 года откроется один из крупнейших в России скалодромный комплекс общей площадью трасс 1500 м кв.

Как сообщают организаторы, самая высокая трасса — 15 м, как пятиэтажный дом. Такие масштабы позволят проводить крупные престижные соревнования по скалолазанию в Иркутске.

Скалодром будет предназначен не только для спортсменов. Основная идея проекта — сделать скалолазание доступным для иркутян, здесь предполагается открыть платные группы для новичков, детские группы, выдавать снаряжение в аренду.

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