Огромный скалодром вместо ночного клуба открывают в Иркутске
На месте бывшего клуба «Панорама» в Иркутске 23 апреля 2017 года откроется один из крупнейших в России скалодромный комплекс общей площадью трасс 1500 м кв.
На месте бывшего клуба «Панорама» в Иркутске 23 апреля 2017 года откроется один из крупнейших в России скалодромный комплекс общей площадью трасс 1500 м кв.
Как сообщают организаторы, самая высокая трасса — 15 м, как пятиэтажный дом. Такие масштабы позволят проводить крупные престижные соревнования по скалолазанию в Иркутске.
Скалодром будет предназначен не только для спортсменов. Основная идея проекта — сделать скалолазание доступным для иркутян, здесь предполагается открыть платные группы для новичков, детские группы, выдавать снаряжение в аренду.