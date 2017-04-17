Огромный скалодром вместо ночного клуба открывают в Иркутске

Как сообщают организаторы, самая высокая трасса — 15 м, как пятиэтажный дом. Такие масштабы позволят проводить крупные престижные соревнования по скалолазанию в Иркутске.

Скалодром будет предназначен не только для спортсменов. Основная идея проекта — сделать скалолазание доступным для иркутян, здесь предполагается открыть платные группы для новичков, детские группы, выдавать снаряжение в аренду.