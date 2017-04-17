Неделя в Омске начнется с похолодания и дождя
В середине недели омичей ждет небольшое потепление.
В середине недели омичей ждет небольшое потепление.
Омичей в рабочие будни ожидает неустойчивая погода. Перемены погоды обусловлены тем, что с понедельника территория Омской области оказалась в тылу циклона в прохладной воздушной массе. В Омске пройдут осадки в виде дождя и даже мокрого снега.
Как сообщает
Прохладный понедельник сменят более теплые вторник и среда — среднесуточная температура будет выше нормы, однако в отдельные дни будет дождь.
Так, во вторник, 18 апреля, ожидается также небольшой дождь местами. Ночь будет прохладной +1°…+4°, а днем потеплеет до +12°…+17°. Ветер сохранит свое направление —
В среду, 19 апреля, омичей ждет незначительное снижение температуры. Ночью 0°…+5°, а днем +8°…13°. Также местами возможен небольшой дождь, однако придет прохладный