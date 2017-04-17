Неделя в Омске начнется с похолодания и дождя

Омичей в рабочие будни ожидает неустойчивая погода. Перемены погоды обусловлены тем, что с понедельника территория Омской области оказалась в тылу циклона в прохладной воздушной массе. В Омске пройдут осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, в понедельник, 17 апреля, днем температура воздуха не превысит +5°…+7°, а местами горожан ждут дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный 9−14 м/с, однако в отдельных районах порывы могут достигать и 19−24 м/с.

Прохладный понедельник сменят более теплые вторник и среда — среднесуточная температура будет выше нормы, однако в отдельные дни будет дождь.

Так, во вторник, 18 апреля, ожидается также небольшой дождь местами. Ночь будет прохладной +1°…+4°, а днем потеплеет до +12°…+17°. Ветер сохранит свое направление — юго-западный, 8−13 м/с.