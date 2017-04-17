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08:06 (мск), источник: Om1.ru

Неделя в Омске начнется с похолодания и дождя

В середине недели омичей ждет небольшое потепление.

Омичей в рабочие будни ожидает неустойчивая погода. Перемены погоды обусловлены тем, что с понедельника территория Омской области оказалась в тылу циклона в прохладной воздушной массе. В Омске пройдут осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, в понедельник, 17 апреля, днем температура воздуха не превысит +5°…+7°, а местами горожан ждут дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный 9−14 м/с, однако в отдельных районах порывы могут достигать и 19−24 м/с.

Прохладный понедельник сменят более теплые вторник и среда — среднесуточная температура будет выше нормы, однако в отдельные дни будет дождь.

Так, во вторник, 18 апреля, ожидается также небольшой дождь местами. Ночь будет прохладной +1°…+4°, а днем потеплеет до +12°…+17°. Ветер сохранит свое направление — юго-западный, 8−13 м/с.

В среду, 19 апреля, омичей ждет незначительное снижение температуры. Ночью 0°…+5°, а днем +8°…13°. Также местами возможен небольшой дождь, однако придет прохладный северо-западный ветер скоростью 6−11 м/с.

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