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06:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Любовное письмо Хемингуэя Марлен Дитрих продадут с аукциона

Письмо, в котором Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион.

Источник: AP 2017

Лот оценивается в 30 тыс. долларов и уйдет с молотка аукционной галереи Swann в Нью-Йорке 4 мая.

Хемингуэй отправил письмо Дитрих в августе 1952 года с Кубы, где тогда жил. За год до этого она призналась, что хранит его фотографию у изголовья.

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Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор регулярно переписывались. При этом писатель и актриса не состояли в отношениях. В письме Хемигуэй объясняет это тем, что они стали «жертвами неодновременной страсти».

Тем не менее, в послании он неоднократно признается Дитрих в любви. В частности, Хемингуэй пишет: Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда.

Письмо подписано: «С любовью, мистер Папа».

Переписка голливудской звезды и нобелевского лауреата частично хранится в архивах, а частично у их потомков. Внуки Дитрих в последние несколько лет уже выставляли полученные ею от писателя письма на аукцион.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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