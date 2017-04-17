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05:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Амурской области поблагодарил спасателей МЧС из Хабаровска

Губернатор Амурской области Александр Козлов поблагодарил спасателей из Хабаровска за помощь в тушении лесных пожаров на территории региона.

С возгораниями боролись служащие Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Напомним, 40 бойцов выехали в Амурскую область в начале апреля. Наряду с местными подразделениями МЧС они патрулировали окрестности поселений, тушили возгорания сухой растительности в Свободненском и Магдагачинском районах. Всего за неделю работы было ликвидировано более 100 км огненных полос и свыше 100 гектаров пала травы.

Благодарственное письмо губернатор области направил в адрес начальника отряда Георгия Иорданова и всех спасателей, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Также свою признательность выразил глава Магдагачинского района Николай Мамутин.

16 апреля спасатели ДВРПСО МЧС России вернулись в Хабаровск, спасатели Амурского ПСО — в Благовещенск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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