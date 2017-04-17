Губернатор Амурской области поблагодарил спасателей МЧС из Хабаровска

С возгораниями боролись служащие Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Напомним, 40 бойцов выехали в Амурскую область в начале апреля. Наряду с местными подразделениями МЧС они патрулировали окрестности поселений, тушили возгорания сухой растительности в Свободненском и Магдагачинском районах. Всего за неделю работы было ликвидировано более 100 км огненных полос и свыше 100 гектаров пала травы.

Благодарственное письмо губернатор области направил в адрес начальника отряда Георгия Иорданова и всех спасателей, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Также свою признательность выразил глава Магдагачинского района Николай Мамутин.