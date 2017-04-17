Губернатор Амурской области поблагодарил спасателей МЧС из Хабаровска
Губернатор Амурской области Александр Козлов поблагодарил спасателей из Хабаровска за помощь в тушении лесных пожаров на территории региона.
Губернатор Амурской области Александр Козлов поблагодарил спасателей из Хабаровска за помощь в тушении лесных пожаров на территории региона.
С возгораниями боролись служащие Дальневосточного регионального
Благодарственное письмо губернатор области направил в адрес начальника отряда Георгия Иорданова и всех спасателей, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Также свою признательность выразил глава Магдагачинского района Николай Мамутин.
16 апреля спасатели ДВРПСО МЧС России вернулись в Хабаровск, спасатели Амурского ПСО — в Благовещенск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на