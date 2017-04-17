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05:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Юбилейный марафон «Пасхальная радость» стартует в Приангарье 17 апреля

Фестиваль пройдет для детей, подростков и взрослой аудитории.

10-й областной фестиваль «Пасхальная радость» состоится в Иркутской области с 17 по 23 апреля. Традиционно он пройдет в трех направлениях: для детей, подростков и взрослой аудитории, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

17 апреля в Иркутском областном ТЮЗ имени Вампилова пройдет праздничный Пасхальный концерт учащихся, педагогов и родителей православной женской гимназии. В его программу обязательно включены cтихиры Пасхи в исполнении хора и приветственное слово митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.

«В день закрытия фестиваля зрители увидят праздничный концерт с участием воспитанников детских домов и школ-интернатов, воскресных школ Иркутска и Иркутской области», — отметили в пресс-службе.

Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских коллективов «Дорогою добра» проводится Иркутским областным театром кукол «Аистенок». Создать единое пространство разговора актеров и зрителей о любви и милосердии постараются 18 театральных студий, вокальных и хореографических ансамблей, будут представлены 14 спектаклей основной программы 17 и 18 апреля. Эхом фестиваля станут четыре постановки более широкого формата. Они пройдут на других сценических площадках 20,22,23 апреля и 7,9 мая. Перед утренними и дневными показами в фойе театра иркутские умельцы проведут мастер-классы для всех желающих по изготовлению пасхальных сувениров и подарков.

Заключительной частью областного пасхального марафона станет музыкальный фестиваль Иркутской областной филармонии «Повсюду Благовест звучит». Он откроется 21 апреля концертом русской духовной классики и современной хоровой музыки в исполнении Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра, хоровой студии мальчиков и юношей «Байкал-хор» дворца детского творчества Иркутска, детских хоров «Соловушка» и «Бригантина» школы-интерната музвоспитанников Иркутска. Также на сцене концертного зала Иркутской областной филармонии 22 апреля состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра с участием солиста из Китайской Народной Республики Лу Чао. На закрытии фестиваля 23 апреля в программе «Белые ночи над Байкалом» выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгений Южин.

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