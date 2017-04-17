Юбилейный марафон «Пасхальная радость» стартует в Приангарье 17 апреля
Фестиваль пройдет для детей, подростков и взрослой аудитории.
Фестиваль пройдет для детей, подростков и взрослой аудитории.
10-й областной фестиваль «Пасхальная радость» состоится в Иркутской области с 17 по 23 апреля. Традиционно он пройдет в трех направлениях: для детей, подростков и взрослой аудитории, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
17 апреля в Иркутском областном ТЮЗ имени Вампилова пройдет праздничный Пасхальный концерт учащихся, педагогов и родителей православной женской гимназии. В его программу обязательно включены cтихиры Пасхи в исполнении хора и приветственное слово митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.
«В день закрытия фестиваля зрители увидят праздничный концерт с участием воспитанников детских домов и
Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских коллективов «Дорогою добра» проводится Иркутским областным театром кукол «Аистенок». Создать единое пространство разговора актеров и зрителей о любви и милосердии постараются 18 театральных студий, вокальных и хореографических ансамблей, будут представлены 14 спектаклей основной программы 17 и 18 апреля. Эхом фестиваля станут четыре постановки более широкого формата. Они пройдут на других сценических площадках 20,22,23 апреля и 7,9 мая. Перед утренними и дневными показами в фойе театра иркутские умельцы проведут
Заключительной частью областного пасхального марафона станет музыкальный фестиваль Иркутской областной филармонии «Повсюду Благовест звучит». Он откроется 21 апреля концертом русской духовной классики и современной хоровой музыки в исполнении Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра, хоровой студии мальчиков и юношей «Байкал-хор» дворца детского творчества Иркутска, детских хоров «Соловушка» и «Бригантина»