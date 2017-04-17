Акция «Антиспайс» пройдет в Иркутске

Антинаркотическая акция «Антиспайс» стартует в Иркутске 17 апреля в 15.00. Организаторами конкурса выступят областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании», министерство по молодежной политике и отдел по молодежной политике администрации города. Главная задача акции — выявление и уничтожение надписей о продаже курительных смесей и наркотических веществ на фасадах зданий во всех округах Иркутска. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в администрации областного центра.

В акции примут участие 15 команд студентов и учащихся вузов и ссузов. Участники будут работать в разных районах областного центра.

«В прошлом году в акции участвовали 150 человек, силами которых было закрашено 145 надписей», — отметили в ведомстве.

Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» просит принять участие всех граждан Иркутска в выявлении подобных надписей. Информацию с адресом расположения надписей можно отправлять на электронную почту или позвонить по бесплатному номеру: 8−800−350−00−95.