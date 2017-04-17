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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Юные кузбассовцы приняли участие в шоу Максима Галкина «Лучше всех»

Программа вышла в эфир 16 апреля 2017 года.

Александр Старцев и Мария Каверина поразили зрителей шоу «Лучше всех» на Первом канале.

Ребята из Кемерова являются чемпионами мира, Европы и России по акробатическим танцам. Александр и Мария представили танцевальные номер, а позже исполнили импровизацию совместно с коллективом Open Kids.

Зрители программы и ведущий Максим Галкин высоко оценили мастерство ребят.

(смотреть с 35 мин. — прим. ред.).

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