Юные кузбассовцы приняли участие в шоу Максима Галкина «Лучше всех»
Программа вышла в эфир 16 апреля 2017 года.
Программа вышла в эфир 16 апреля 2017 года.
Александр Старцев и Мария Каверина поразили зрителей шоу «Лучше всех» на Первом канале.
Ребята из Кемерова являются чемпионами мира, Европы и России по акробатическим танцам. Александр и Мария представили танцевальные номер, а позже исполнили импровизацию совместно с коллективом Open Kids.
Зрители программы и ведущий Максим Галкин высоко оценили мастерство ребят.
(смотреть с 35 мин. — прим. ред.).