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06:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Главврач Саянской городской больницы уволился

Главный врач Саянской городской больницы Роман Конякин уволился.

Главный врач Саянской городской больницы Роман Конякин уволился. Об этом 14 апреля 2017 года на заседании комитета по здравоохранению и социальной защиты Законодательного собрания Иркутской области сообщил министр здравоохранения Олег Ярошенко. По его предположению, бывший главврач не выдержал напряжения, которое возникло после передачи медико-санитарной части, ранее принадлежащей АО «Саянскхимпласт», в оперативное управление к городской больнице. «Цвет глаз и огонь в глазах, как вы тогда поставили задачу, был зажжен, и когда этот цвет глаз и огонь в глазах был передан товарищу Конякину, он не выдержал этой страсти в глазах», — заявил министр. Сейчас исполняющей обязанности главврача является Жанна Шульгина.

Напомним, в конце декабря 2016 года медико-санитарная часть, принадлежащая АО «Саянскхимпласт», была приобретена в областную собственность за 97 млн рублей и передана в структуру больницы Саянска. На освобождающихся площадях медсанчасти (4,2 тыс. кв. м) планируется открыть работу стоматологического, рентгенологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории, а также открыть отделение медицинской профилактики и женскую консультацию. Ранее сообщалось, что к 12 апреля медсанчасть откроется, но добро ещё не дало Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

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