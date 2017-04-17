Главврач Саянской городской больницы уволился

Главный врач Саянской городской больницы Роман Конякин уволился. Об этом 14 апреля 2017 года на заседании комитета по здравоохранению и социальной защиты Законодательного собрания Иркутской области сообщил министр здравоохранения Олег Ярошенко. По его предположению, бывший главврач не выдержал напряжения, которое возникло после передачи медико-санитарной части, ранее принадлежащей АО «Саянскхимпласт», в оперативное управление к городской больнице. «Цвет глаз и огонь в глазах, как вы тогда поставили задачу, был зажжен, и когда этот цвет глаз и огонь в глазах был передан товарищу Конякину, он не выдержал этой страсти в глазах», — заявил министр. Сейчас исполняющей обязанности главврача является Жанна Шульгина.

Напомним, в конце декабря 2016 года медико-санитарная часть, принадлежащая АО «Саянскхимпласт», была приобретена в областную собственность за 97 млн рублей и передана в структуру больницы Саянска. На освобождающихся площадях медсанчасти (4,2 тыс. кв. м) планируется открыть работу стоматологического, рентгенологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории, а также открыть отделение медицинской профилактики и женскую консультацию. Ранее сообщалось, что к 12 апреля медсанчасть откроется, но добро ещё не дало Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.