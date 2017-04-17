Ученые во Владивостоке разработали сверхпрочный материал

Этот материал сейчас тестируются на предприятиях в России и Южной Корее. Фрезы и сверла с особым напылением сейчас проходят испытания в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина. В Республике Корея на автомобильном заводе Hyundai тестируют пробную партию поршневых колец со сверхпрочной пленкой из ДВФУ.

Напыление толщиной в несколько сотен нанометров обладает одновременно свойствами природного алмаза и графита, то есть получается очень твердым, прочным и скользким, сообщает пресс-служба вуза.

Южнокорейские производители планируют использовать этот материал для поршневых колец в автомобилях нового поколения.

Михаил Грач.