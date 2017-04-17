Ученые во Владивостоке разработали сверхпрочный материал
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали сверхпрочные алмазоподобные покрытия, сообщает ИА «Дейта».
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали сверхпрочные алмазоподобные покрытия, сообщает ИА «Дейта».
Этот материал сейчас тестируются на предприятиях в России и Южной Корее. Фрезы и сверла с особым напылением сейчас проходят испытания в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина. В Республике Корея на автомобильном заводе Hyundai тестируют пробную партию поршневых колец со сверхпрочной пленкой из ДВФУ.
Напыление толщиной в несколько сотен нанометров обладает одновременно свойствами природного алмаза и графита, то есть получается очень твердым, прочным и скользким, сообщает
Южнокорейские производители планируют использовать этот материал для поршневых колец в автомобилях нового поколения.
Михаил Грач.