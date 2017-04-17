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06:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Новый пешеходный переход появится в центре Челябинска

Чтобы жителям и гостям города было удобнее пересекать улицу Кирова.

Идти, шагать под Набережной. В Челябинске под автомобильным мостом возле филармонии построят пешеходный переход, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Чтобы жителям и гостям города было удобнее пересекать улицу Кирова. Не придется и ждать зеленого света светофора, чтобы попасть с главной пешеходной улицы к зданию филармонии или музею. Точные сроки строительства пока не называются.

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