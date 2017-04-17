Сегодня маршрут автобуса № 37 изменится — он будет заезжать на «Краснодар-I»
С 17 апреля изменится маршрут автобуса № 37. Он будет заезжать на вокзал, следуя из микрорайона Гидростроителей.
С 17 апреля изменится маршрут автобуса № 37. Он будет заезжать на вокзал, следуя из микрорайона Гидростроителей.
— Изменения в маршрут внесены по просьбе горожан, новая схема движения будет действовать в тестовом режиме, — рассказал Тимур Кушхов, заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.
Администрация города совместно с