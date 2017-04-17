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09:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня маршрут автобуса № 37 изменится — он будет заезжать на «Краснодар-I»

С 17 апреля изменится маршрут автобуса № 37. Он будет заезжать на вокзал, следуя из микрорайона Гидростроителей.

— Изменения в маршрут внесены по просьбе горожан, новая схема движения будет действовать в тестовом режиме, — рассказал Тимур Кушхов, заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

Администрация города совместно с компаний-перевозчиком намерены еще раз детально изучить пассажиропоток из микрорайона Гидростроителей на существующих маршрутах и дополнительном, чтобы определить экономическую целесообразность нововведений, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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