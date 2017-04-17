Трехлетнего малыша заподозрили в терроризме сотрудники посольства США

В посольстве США в Лондоне трехлетний мальчик был допрошен по подозрению в терроризме. Харви Кеньона-Кэйрнса вызвали в дипведомство после того, как его дедушка, 62-летний Пол Кеньон, сделал ошибку в анкете.

На вопрос в анкете внука «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?» пожилой мужчина по недосмотру ответил утвердительно. Получив анкету, сотрудники посольства тут же распорядились Кеньонам явиться для выяснения обстоятельств.

«Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехлетний ребенок не может никому причинить вред», — приводит слова Пола Кеньона газета Guardian.