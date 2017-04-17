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07:05 (мск), источник: Newslab.ru

Гендиректор красноярского «Жилфонда» ответила на вопросы красноярцев

Первый вопрос, который задали красноярцы, касался борьбы с должниками, которую проводит ГУК «Жилфонд». В частности отключений горячей воды злостным неплательщикам.

Источник: Reuters

14 апреля генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова приняла участие в прямой линии с горожанами под названием «Школа ЖКХ».

Первый вопрос, который задали красноярцы, касался борьбы с должниками, которую проводит ГУК «Жилфонд». В частности отключений горячей воды злостным неплательщикам за ЖКУ. «Такая мера предусмотрена постановлением правительства РФ N 354. Отключение ресурса будет проходить именно в квартире должника. В случае если собственник не предоставит доступ в квартиру, мы будем добиваться этого через суд. На сегодняшний день специалисты по работе с дебиторской задолженностью направили уведомления 100 должникам. Теперь у неплательщиков есть 20 дней, чтобы погасить долги, в противном случае им будет отключена горячая вода», — пояснила Наталья Жавнова.

Жительница дома по ул. Дорожная, 4, поинтересовалась, где можно узнать перечень работ, которые входят в содержание и за которые жители вносят квартплату.

«В протоколе общего собрания по выбору управляющей организации есть приложение № 6, в котором есть перечень всех мероприятий, включённых в квартплату. Протокол находится у председателя многоквартирного дома. Также ознакомиться с документом можно в управляющей компании», — рассказала генеральный директор «Жилфонда».

Также горожан интересовали планы компании по проведению ремонтов в домах: когда они начнутся и что нужно делать жителям, чтобы в их доме сделали ремонт.

«Планы на 2017 год сейчас в активной стадии формирования. Составляются дефектные ведомости по итогам осенних и весенних осмотров жилых домов. Специалисты компании обозначают приоритетные работы, необходимые каждому дому. Согласовывают с жителями их проведение. Процедура происходит следующим образом: на общем собрании жители утверждают виды ремонтных работ, которые они намерены произвести в доме и отражают в протоколе, который передают в управляющую компанию. Из наших отчетов жители знают, сколько средств дом уже накопил, а сколько соберёт до конца года. Это помогает грамотно выстроить план ремонтов на несколько лет вперед. Уже сейчас могу сказать, что ремонтные планы на 2017 год по сравнению с прошлым годом увеличились минимум в два раза. Например, в прошлом году мы отремонтировали 254 подъезда, а в этом планируем уже 512, заменили 803 окна в предыдущем сезоне — сейчас в планах почти 2700, в прошлом году отремонтировали около 1500 погонных метров систем водоснабжения, а на этот год запланирован ремонт более 20 000 погонных метров систем ГВС и ХВС», — заключила Наталья Жавнова.

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