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07:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Старшеклассники взяли в руки винтовки в Приморье

В Находке прошли городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовке среди старшеклассников. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации городского округа.

Организатором состязаний выступил отдел по делам молодежи и туризму администрации Находки при поддержке управления образования. Согласно положению соревнований, каждый участник должен был поразить мишень из пневматической винтовки с десяти метров. Ребятам предоставлялось право произвести по три выстрела из положения стоя, еще три — с колена. Время выполнения упражнения организаторы не ограничивали.

Участниками ежегодных стрельб на базе спортивного клуба «Амулет» стали 20 из 24 общеобразовательных учреждений города. За победу на городских состязаниях боролись команды из четырех человек, по две девушки и два парня. Сборная школы № 7 «Эдельвейс» одержала верх с большим отрывом в 37 очков. Согласно протоколу соревнований, больше ни одна из сборных не обеспечила себе подобный запас. По итогам всех попыток ребята заработали 158 баллов. Вторую и третью ступень пьедестала почета заняли школы № 25 «Гелиос» и № 19. Причем страшеклассники обоих учебных заведений «настреляли» одинаковое количество баллов, 111. Но, по правилам этого вида спорта, сборная, имеющая в активе больше «десяток», автоматически повышает свой рейтинг.

Судьи также выделили победителей в индивидуальных зачетах. Самым эффективным снайпером оказалась девушка. Елена Архипова из школы № 10 набрала 46 очков. Лучшим стрелком среди юношей стал Андрей Мозговой из школы № 7 «Эдельвейс», заработавший 41 балл.

Улугбек Тимуридов.

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