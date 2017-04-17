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07:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Мисс Россия» из Екатеринбурга собиралась уехать в Китай

Из-за победы в конкурсе планы пришлось корректировать.

21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга стала «Мисс Россия-2017». Девушка рассказала «Известиям», что до последней минуты не ожидала, что победит в конкурсе. Выигранные 3 миллиона рублей она тратить пока не планирует.

«У меня есть собственные сбережения, потому что я хорошо зарабатывала в Азии и Европе, работая моделью. Недавно я вернулась из Америки. Я, правда, хорошо зарабатываю, у меня даже есть приобретения, на которые я заработала своим трудом», — сообщила екатеринбурженка.

По словам девушки, перед участием в конкурсе она активно изучала китайский язык, и планировала получать высшее образование в Китае. Однако сейчас планы изменились: свердловчанка намерена выбрать для себя вуз в России, передает «Уралинформбюро». Со специальностью она пока не определилась.

Стоит добавить, что уральские модели не впервые побеждают в конкурсе «Мисс Россия». В 2010 году этого звания удостоилась екатеринбурженка Ирина Антоненко, в 2015 году — София Никитчук.

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