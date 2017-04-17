Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на Южном Урале

Усиление ветра ожидается в Челябинской области, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сегодня, 17 апреля, объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра в отдельных районах области могут достигнуть 20−25 м/с.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП», — предупреждают в ведомстве.

В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.