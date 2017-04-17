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07:08 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия проверит состояние детских площадок Омска

В преддверии лета специалисты проверят, в каком состоянии находятся молодежные и детские досуговые площадки Омска.

Специалисты структурных подразделений мэрии вместе с работниками социальных учреждений и представителями фондов территориального общественного самоуправления проверят техническое состояние дворовых досуговых площадок, на которых летом 2017 года будут отдыхать дети и молодежь, а досугом ребят будут заниматься работники клубов, волонтеры и вожатые педагогического отряда.

По итогам проверки комиссия учтет все рекомендации и замечания о площадках, чтобы в дальнейшем их устранением занялись управляющие компании КТОСы.

Как пояснили в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта, проверку проведут на 170 дворовых площадках, расположенных рядом с клубами для детей и молодежи.

Главными критериями для определения места расположения дворовой досуговой площадки станут надлежащее техническое состояние, безопасность и оснащение площадки. Кроме этого, как пояснил департамент, немаловажным фактором является заинтересованность детей и подростков, а также самых горожан в создании подобных программ.

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