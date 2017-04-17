В Москве построят центр экстремальных видов спорта с гигантской аэротрубой

«В проектирование и строительство центра экстремальных видов спорта заложены возможности, позволяющие проводить чемпионаты мира по аэротрубному спорту», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

В шестиэтажном спорткомплексе площадью 4230 квадратных метров построят аэротрубу для полетов в воздушном потоке, а также бассейн с искусственной волной для серфинга. Основную часть центра займет аэродинамическая труба высотой почти 20 метров и диаметром 7,5 метра. Внутри нее будет создаваться мощный поток воздуха скоростью до 300 километров в час. Полетать сможет любой желающий, пройдя предварительный инструктаж. Каждого посетителя обеспечат специальным комбинезоном, шлемом, очками и берушами. Полетать можно будет и целой компанией — аэротруба вместит до пяти человек одновременно.

Москомархитектура согласовала проект строительства центра экстремальных видов спорта. Новое здание возведут на Ставропольской улице, на юго-востоке столицы, недалеко от парка «Кузьминки».

Аэродинамическую трубу возведут с учетом общемировых стандартов. Рядом с ней появится зона для зрителей, которые смогут наблюдать за полетами. В аэротрубе также будут тренироваться и выполнять акробатические трюки парашютисты.

В центре экстремальных видов спорта появится и серфинг-тренажер: здесь будет создаваться искусственная волна для обучения и катания на доске. Тренажер установят в бассейне. Высоту волн (до одного метра) можно регулировать с помощью пульта управления. Занятия для взрослых и детей будут проходить под руководством инструктора.

Также в проекте спорткомплекса предусмотрено наличие гимнастического зала и кафе.

Строительство центра экстремальных видов спорта начнется уже в этом году.

О том, какие площадки для активного отдыха и спорта есть в Москве, можно узнать на портале открытых данных Москвы.